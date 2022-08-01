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1 час назад

В МИД РФ обвинили страны НАТО в поддержке вербовки наемников Киевом

Елена Прошина

Некоторые страны НАТО не видят ничего плохого в вербовке Киевом иностранных граждан для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.

В МИД РФ обвинили страны НАТО в поддержке вербовки наемников Киевом
Фото: ReutersReuters

По его словам, РФ внимательно следит за деятельностью правительства Украины по вербовке иностранных граждан для участия в военных операциях на востоке страны против российской армии. Он подчеркнул, что отдельные страны НАТО негласно поддерживают принцип Киева.

Тарабрин также рассказал, что процессом привлечения иностранных граждан занимаются не только неправительственные организации, но также дипломатические представительства Украины за границей. Он напомнил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года запрещает подобную деятельность.

Официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что иностранные граждане, прибывшие на Украину в качестве наемников, не могут считаться комбатантами. По его словам, срок в тюрьме — «лучшее», на что они могут надеяться.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь отметил, что число иностранных наемников на Донбассе сокращается, так как они пытаются вернуться за границу.

Владимир Тарабрин,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,МИД России,НАТО,Правительство Украины,
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