Некоторые страны НАТО не видят ничего плохого в вербовке Киевом иностранных граждан для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.

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По его словам, РФ внимательно следит за деятельностью правительства Украины по вербовке иностранных граждан для участия в военных операциях на востоке страны против российской армии. Он подчеркнул, что отдельные страны НАТО негласно поддерживают принцип Киева.

Тарабрин также рассказал, что процессом привлечения иностранных граждан занимаются не только неправительственные организации, но также дипломатические представительства Украины за границей. Он напомнил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года запрещает подобную деятельность.

Официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что иностранные граждане, прибывшие на Украину в качестве наемников, не могут считаться комбатантами. По его словам, срок в тюрьме — «лучшее», на что они могут надеяться.