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42 минуты назад

СМИ: Шольц и Макрон "поссорились" с Брюсселем из-за Путина

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в скором времени перестанут ладить с Брюсселем по поводу необходимости диалога с главой российского государства Владимиром Путиным. Такое мнение выразил обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic culture, сообщает РИА Новости.

СМИ: Шольц и Макрон "поссорились" с Брюсселем из-за Путина
Фото: ReutersReuters

По его словам, французский и немецкий лидеры могут вступить в конфликт с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, так как их недовольство взаимодействием Европы с Москвой постепенно растет.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — написал Джей.

Он считает, что Германия уже ясно дала понять о своем желании вновь наладить хорошие отношения с Москвой. По его словам, недавно в ФРГ специально задержали очередной пакет помощи для Украины в размере девяти миллиардов евро. Кроме того, Германия так и не отправила танки в государства, также оказывающие помощь Украине, хотя давала соответствующие обещания.

Ранее сообщалось, что сплоченность Европейского союза на фоне санкционного режима против России, растущей инфляции и вынужденных мер по энергосбережению стала вызывать вопросы. Газета Financial Times отметила, что раньше лидеры государств сходили во мнениях по отношению к Москве, но сейчас их позиция под вопросом.

Политика,В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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