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По его словам, французский и немецкий лидеры могут вступить в конфликт с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, так как их недовольство взаимодействием Европы с Москвой постепенно растет.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — написал Джей.

Он считает, что Германия уже ясно дала понять о своем желании вновь наладить хорошие отношения с Москвой. По его словам, недавно в ФРГ специально задержали очередной пакет помощи для Украины в размере девяти миллиардов евро. Кроме того, Германия так и не отправила танки в государства, также оказывающие помощь Украине, хотя давала соответствующие обещания.