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8 минут назад

Алиханов отметил значение Морской доктрины РФ для Калининграда

Елена Прошина

Новая Морская доктрина РФ рассказывает о приоритетах страны в различных областях экономики и политики. В частности, в ней говорится о необходимости обеспечения транспортной доступности Калининградской области. Этот аспект документа вызвал особый интерес у губернатора региона Антона Алиханова.

Алиханов отметил значение Морской доктрины РФ для Калининграда
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале он обратил внимание на то, что в документе среди приоритетных направлений указана необходимость развития кораблестроительной отрасли в Калининградской области. В частности, следует создать условия для строительства «морского, ледокольного и рыбопромыслового флотов».

Также его заинтересовал пункт о том, что транспортная доступность региона будет обеспечена за счет паромной линии в направлении Кингисеппского района (порт Усть-Луга) и Санкт-Петербурга.

Замыслы США представляют угрозу: о чем говорится в новой Морской доктрине России

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин подписал два важных документа, регулирующих морскую политику государства.

Политика,Антон Алиханов,Владимир Путин,
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