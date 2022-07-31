Алиханов отметил значение Морской доктрины РФ для Калининграда

Новая Морская доктрина РФ рассказывает о приоритетах страны в различных областях экономики и политики. В частности, в ней говорится о необходимости обеспечения транспортной доступности Калининградской области. Этот аспект документа вызвал особый интерес у губернатора региона Антона Алиханова.

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В своем Telegram-канале он обратил внимание на то, что в документе среди приоритетных направлений указана необходимость развития кораблестроительной отрасли в Калининградской области. В частности, следует создать условия для строительства «морского, ледокольного и рыбопромыслового флотов».

Также его заинтересовал пункт о том, что транспортная доступность региона будет обеспечена за счет паромной линии в направлении Кингисеппского района (порт Усть-Луга) и Санкт-Петербурга.