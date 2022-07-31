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11 минут назад

Путин пообещал, что ВМФ РФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

Свободная прессаиещё 3

Российский военно-морской флот (ВМФ) способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны.

Путин обещал молниеносный ответ решившим посягнуть на свободу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передаёт РИА Новости, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на параде в честь Дня ВМФ РФ.

«Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – подчеркнул российский лидер.

Глава государства при этом отметил, что ВМФ РФ успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе мирового океана.

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«Наш военно-морской флот обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются», – резюмировал Путин.

Ранее на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге президент РФ заявил, что поставка новейших гиперзвуковых комплексов «Циркон» в российскую армию начнётся уже в ближайшие месяцы.

Политика,Владимир Путин,
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