Путин обещал молниеносный ответ решившим посягнуть на свободу России

Российский военно-морской флот (ВМФ) способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны.

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Как передаёт РИА Новости, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на параде в честь Дня ВМФ РФ.

«Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – подчеркнул российский лидер.

Глава государства при этом отметил, что ВМФ РФ успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе мирового океана.

«Наш военно-морской флот обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются», – резюмировал Путин.