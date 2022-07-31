Исторически важное событие: Путин высказался о расширении "Острова фортов"

Президент России Владимир Путин назвал расширение санкт-петербургского "Острова фортов" исторически важным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксению Шойгу.

Фото: www.gazeta.ru www.gazeta.ru

Шойгу рассказала, что президент назвал проект расширения парка "Остров фортов" не только полезным для развития города-порта Кронштадта, но и важным с точки зрения истории в связи с реставрацией фортов.

"Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить", - добавила Шойгу.

По словам руководителя проектного офиса, самое больше впечатление на президента произвели форты, сейчас находящиеся на реставрации.