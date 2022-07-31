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40 минут назад

Путин назвал расширение "Острова фортов" исторически важным событием

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин назвал расширение санкт-петербургского "Острова фортов" исторически важным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксению Шойгу.

Исторически важное событие: Путин высказался о расширении "Острова фортов"
Фото: www.gazeta.ruwww.gazeta.ru

Шойгу рассказала, что президент назвал проект расширения парка "Остров фортов" не только полезным для развития города-порта Кронштадта, но и важным с точки зрения истории в связи с реставрацией фортов.

"Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить", - добавила Шойгу.

По словам руководителя проектного офиса, самое больше впечатление на президента произвели форты, сейчас находящиеся на реставрации.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны РФ вечером осмотрели музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте. Их сопровождали руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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