Исторически важное событие: Путин высказался о расширении "Острова фортов"

Президент России Владимир Путин назвал расширение санкт-петербургского "Острова фортов" исторически важным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксению Шойгу.
Шойгу рассказала, что президент назвал проект расширения парка "Остров фортов" не только полезным для развития города-порта Кронштадта, но и важным с точки зрения истории в связи с реставрацией фортов.
"Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить", - добавила Шойгу.
По словам руководителя проектного офиса, самое больше впечатление на президента произвели форты, сейчас находящиеся на реставрации.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны РФ вечером осмотрели музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте. Их сопровождали руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.