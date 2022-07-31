РФ передала ООН доказательства вины Киева в ударе по Еленовке

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу данные, свидетельствующие о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке в ДНР.