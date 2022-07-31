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12 минут назад

Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

Елена Прошина

Ситуация с турне в Азию спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси является неадекватной и сюрреалистичной, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.

«Неадекватно»: Захарова раскритиковала ситуацию с полетами Пелоси
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Она назвала «полеты во сне и наяву» американского политика опасным военно-политическим авантюризмом. «Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично», — заявили дипломат.

Тем временем, военно-транспортный самолет США без позывного покинул Гавай, куда несколько часов назад прибыл борт с Ненси Пелоси. При этом в том же районе фиксируется и другой правительственный борт, который связывают с американским спикером.

Ранее сервис Flightradar скрыл местоположение самолета ВВС США, на борту которого, как предполагалось, находилась Нэнси Пелоси. Лайнер держал курс на Азиатский регион, но пропал с карты онлайн-сервиса после приземления в аэропорту Гонолулу.

Пелоси вылетела из США в азиатский регион 30 июля. На фоне ее возможного визита на Тайвань военно-морские силы Китая инициировали двухдневные учения в Южно-Китайском море.

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