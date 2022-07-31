Как в ЕC пытаются переложить ответственность на Москву за свои промахи

Спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях — признак политической агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на обвинение в адрес Москвы со стороны экс-премьера Болгарии Кирила Петкова. Тот утверждает, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела его страны. Кроме Болгарии, по словам Захаровой, «начинают идти на поводу у внешних игроков» политический класс и СМИ Италии. По мнению экспертов, итальянские и болгарские политики используют выпады в сторону РФ, чтобы оправдать собственные ошибки и промахи в условиях разгорающегося кризиса.

Фото: Gettyimages.ru © Simona Granati - Corbis Gettyimages.ru © Simona Granati - Corbis

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинение в адрес Москвы со стороны премьер-министра Болгарии в отставке Кирила Петкова, который заявил, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела его страны. По словам Захаровой, в Москве искренне сочувствуют озабоченности болгарского экс-премьера из-за «длинной руки» Кремля, но не видят смысла комментировать «заведомо ложные утверждения о российском вмешательстве в дела Болгарии».

Видео дня

«Россия никогда не позволяла себе вмешиваться в дела иностранных государств, так же как никогда не допустит, чтобы какая-либо другая страна пыталась навязывать нам своё мнение. Спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии», — считает представитель МИД РФ.

Напомним, в интервью британской газете The Times, опубликованном 26 июля, Кирил Петков заявил, что болгарские власти «обуздали коррупцию» на местном уровне, но обнаружили, что у них якобы «есть враг посерьёзнее — российское влияние».

«Мы не понимали, что коррупция и российское влияние в Болгарии — это одно и то же. Коррупция — лучший внешнеполитический инструмент Москвы на Балканах», — утверждает экс-премьер.

В свою очередь, Захарова пожелала болгарскому народу процветания и прагматичного правительства, которое способно действовать исходя из национальных интересов, а не из «стремления выслужиться» перед заокеанскими «партнёрами».

22 июня парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству Петкова. При этом сам бывший премьер обвинил в отставке кабмина Болгарии в том числе российского посла Элеонору Митрофанову. Он не пояснил, в чём заключалась её роль в «развале» правительства, однако спустя несколько дней объявил о высылке из страны 70 представителей российской дипмиссии вместе с семьями.

Как заявила официальный представитель МИД РФ в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», таким образом правительство Болгарии сделало работу российского посольства в Софии практически невозможной.

При этом решение болгарского кабмина осудил президент страны Румен Радев, назвав высылку 70 сотрудников дипмиссий России «беспрецедентным актом» правительства Петкова.

В другом своём комментарии Захарова ответила на вопрос журналиста о якобы попытках Москвы вмешаться в электоральные процессы в Италии.

«Для нас странно наблюдать, как итальянский политический класс и СМИ забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начинают идти на поводу у внешних игроков, в том числе пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть российскую карту с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы», — заявила дипломат.

Напомним, что 14 июля на фоне разворачивающегося в стране экономического кризиса премьер-министр Италии Марио Драги объявил о своём решении подать в отставку. На следующий день министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью газете Politico заявил, что российские власти якобы празднуют падение ещё одного западного правительства. Позднее глава итальянской дипломатии в беседе с журналистами обвинил в отставке премьер-министра Италии Марио Драги партии, якобы симпатизирующие РФ, имея в виду Движение пяти звёзд (M5S) и «Лигу».

В Москве выразили крайнее недоумение в связи с заявлением главы итальянского МИД.

«Ладно если бы это делали эксперты, публицисты, блогеры, но об этом заявляют официальные лица в Италии, связывая внутриполитические перестановки с Россией. Это удивительно и, честно говоря, шокировало нас», — отметила во время брифинга Мария Захарова.

По её словам, такого рода измышления необоснованны, несостоятельны и «не имеют доказательной базы». По словам официального представителя МИД РФ, России, наоборот, выгодно сотрудничать с Италией, а не вмешиваться в её политическую жизнь.

Позднее, 28 июля, итальянская газета La Stampa опубликовала статью, в которой со ссылкой на документы спецслужб говорилось, что якобы ещё до правительственного кризиса в Италии сотрудник посольства России в Риме интересовался у дипломатического советника лидера правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини дальнейшими действиями этой политической силы.

«Намерены ли министры (входящие в «Лигу». — RT) подать в отставку из правительства Марио Драги?» — цитирует ТАСС вопрос, приписываемый изданием сотруднику посольства РФ.

После публикации этой статьи Ди Майо в кулуарах ассамблеи ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti в Риме заявил, что Сальвини должен объяснить свои отношения с Россией, и призвал остерегаться российского влияния на избирательную кампанию в преддверии досрочных парламентских выборов 25 сентября.

В свою очередь, Сальвини, выступая на той же ассамблее, назвал фантастическими предположения о влиянии России на правительственный кризис в Италии.

О безосновательности подобных обвинений заявил и глава управления по безопасности Италии при Совете министров Франко Габриэлли. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на документы ведомства.

«Замаскировать свою провальную политику»

Как отметил в беседе с RT политолог, доцент МГУ Борис Межуев, несмотря на домыслы итальянских СМИ, главы МИД Италии и болгарского экс-премьера, Россия не имеет никакого отношения ни к перестановкам внутри правительств этих двух стран, ни к электоральным процессам. По его словам, Москва никогда не проводит такого рода акции.

«Уход в отставку премьеров в Болгарии и Италии не является результатом сознательных усилий РФ, но стал последствием провальной антироссийской политики этих стран, которая крайне негативно повлияла на экономику обоих государств. Россия научилась отражать санкционные нападки и действует на этом поле довольно эффективно. Однако итальянское и болгарское правительства не смогли выдержать последствий своих же действий», — заявил эксперт.

По словам Межуева, власти Болгарии и Италии сталкиваются с серьёзными проблемами внутри своих стран, поскольку зависят от взаимовыгодного сотрудничества с Россией и понесли значительный экономический ущерб из-за сокращения такого партнёрства.

«И чтобы хоть как-то замаскировать свою провальную политику, Кирил Петков и сторонник итальянского премьер-министра Ди Майо сейчас обвиняют Россию в отставке своих правительств. Примечательно, что такого рода выпады в сторону Москвы итальянские и болгарские политики могут использовать и для оправдания своих будущих неудач из-за их же неэффективной политики и разгорающегося кризиса: всё это будет списано на «козни» Москвы», — сказал аналитик.

При этом Межуев считает, что Болгария и Италия, которые скопировали антироссийский курс Вашингтона, применили и американскую модель по раскручиванию темы «российской угрозы» и «вмешательства» РФ в избирательные процессы.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман также считает, что в Италии и Болгарии намеренно начали раскручивать ставший популярным на Западе пропагандистский штамп о «российском вмешательстве».

«При этом никто не приводит никаких доказательств. Вся эта история используется как элемент нечестной внутриполитической игры, чтобы подставить своих оппонентов. Это нужно правящим элитам, чтобы списать на РФ все те проблемы, которые наблюдаются в Болгарии и Италии по вине местных властей, из-за их ошибок и просчётов. Государства пребывают сейчас не только в политическом кризисе, но и в энергетическом, экономическом. И в таких условиях самое простое — возложить вину за всё происходящее на Россию», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Фельдман напомнил, что к текущему кризису власти Италии и Болгарии шли довольно долго.

«И свою недееспособность, неготовность отвечать на вызовы времени, а также удовлетворять потребности общества они сейчас пытаются замазать, поднимая на знамя раскрученную русофобскую тему. Их подход удивительно совпадает с западным идеологическим мейнстримом, который всё активнее не только позиционируется самими политиками, но и тиражируется СМИ», — полагает аналитик.

Впрочем, по мнению Фельдмана, граждане Болгарии и Италии всё меньше верят в такого рода фейки и домыслы, поскольку в борьбе между политическими заявлениями и сообщениями СМИ с одной стороны и холодильником со счетами за коммунальные услуги с другой начинает побеждать материальная реальность.