Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

Российский лидер Владимир Путин в субботу вечером, 30 июля, осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте.
Президента сопровождали глава Минобороны России Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.
Проект начали воплощать в жизнь три года назад по поручению главы государства. Он находится на площади более 100 гектаров. В кластер включена не только городская территория, но и часть островов, а также некоторые зоны Финского залива.