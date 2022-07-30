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56 минут назад

Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте

ТК «Звезда»иещё 3

Российский лидер Владимир Путин в субботу вечером, 30 июля, осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте.

Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте
Фото:  ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Президента сопровождали глава Минобороны России Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проект начали воплощать в жизнь три года назад по поручению главы государства. Он находится на площади более 100 гектаров. В кластер включена не только городская территория, но и часть островов, а также некоторые зоны Финского залива.

Политика,Ксения Шойгу,Александр Беглов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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