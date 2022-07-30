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48 минут назад

В Совфеде оценили вероятность войны между США и Китаем

Lenta.ruиещё 1

Вероятность войны между США и Китаем нельзя исключать полностью. Так эту возможность на фоне визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань прокомментировал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В Совфеде оценили вероятность войны между США и Китаем
Фото: ShutterstockShutterstock

«Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого ? На все три вопроса я даю отрицательный ответ», — написал сенатор.

При этом он добавил, что вероятность начала военного конфликта нельзя исключать полностью, так как, по его мнению, в последние годы «иррациональное начало берет верх» во время принятий важных политических решений.

На фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань военно-морские силы (ВМС) КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу. 30 июля Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала боевые учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова Тайвань.

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