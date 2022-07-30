В Совфеде оценили вероятность войны между США и Китаем

«Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого ? На все три вопроса я даю отрицательный ответ», — написал сенатор.