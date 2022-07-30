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1 час назад

Захарова рассказала о видеоклипе со своими первыми стихами на английском

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ и поэт-песенник Мария Захарова рассказала о видеоклипе на песню June Song, появившемся в соцсетях. Ролик опубликовали на платформах «Вконтакте» и YouTube, передает РИА Новости.

Захарова рассказала о видеоклипе со своими первыми стихами на английском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Текст написала сама Захарова. Это ее первые стихи на английском, ранее она творила только на русском языке. Режиссёром клипа выступил Георгий Казаков-Покровский. Сценарий придумали в ходе общего обсуждения с командой певицы Люси Чеботиной.

Захарова отметила, что изображённые в клипе образы «подсказывает жизнь», а набор бытовых клише «разбиваются непредсказуемой развязкой». Местом для съемок клипа стала «Москва на заре».

Мужскую роль исполнил Вячеслав Фрэш из «Хора Турецкого». Песню спела Люся Чеботина.

Песня June Song появилась в конце июня этого года.

«Мой дорогой друг, я прошу закончить все это. Это похоже на пытку. Думаю, это удача», — говорится в тексте.

В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой «До предела», которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров.

Также песни на тексты Захаровой исполняли Зара («Для тебя, любимый»), Айна Гетагазова («Лезгинка») и Александр Коган («Я ищу тебя»).

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