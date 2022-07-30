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36 минут назад

МИД Норвегии выразил сожаление в связи с поведением сотрудницы консульства в Мурманске

ТАСС

МИД Норвегии сожалеет об инциденте с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в ведомстве.

"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент", - отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес.

«Ненавижу русских»: норвежский консул устроила скандал в отеле

Ранее в интернете появилось видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из российских отелей, выкрикивает нецензурные фразы в адрес его сотрудников. Как заявила в субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя инцидент, в настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот "возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии".

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