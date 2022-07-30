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43 минуты назад

Захарова отреагировала на высказывания сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила в национализме Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в одном из мурманских отелей. Дипломат предупредила, что ведомство отреагирует на грубые высказывания сотрудницы норвежского консульства в обязательном порядке.

Отмечается, что Элизабет Эллингсен позволила себе резкие выражения в адрес русских. Ее гнев вызвала просьба менеджера отеля немного подождать, пока идет уборка в номере.

«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам», - процитировала Захарова слова сотрудницы консульства.

Представитель МИД подчеркнула, что специалисты российского внешнеполитического ведомства «прорабатывают варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти».

«Ненавижу русских»: норвежский консул устроила скандал в отеле

При этом она посоветовала руководству МИД Норвегии как можно скорее опубликовать официальное заявление об инциденте и принять соответствующие меры.

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