Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила в национализме Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в одном из мурманских отелей. Дипломат предупредила, что ведомство отреагирует на грубые высказывания сотрудницы норвежского консульства в обязательном порядке.

Отмечается, что Элизабет Эллингсен позволила себе резкие выражения в адрес русских. Ее гнев вызвала просьба менеджера отеля немного подождать, пока идет уборка в номере.

«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам», - процитировала Захарова слова сотрудницы консульства.

Представитель МИД подчеркнула, что специалисты российского внешнеполитического ведомства «прорабатывают варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти».