Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила в национализме Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в одном из мурманских отелей. Дипломат предупредила, что ведомство отреагирует на грубые высказывания сотрудницы норвежского консульства в обязательном порядке.
Отмечается, что Элизабет Эллингсен позволила себе резкие выражения в адрес русских. Ее гнев вызвала просьба менеджера отеля немного подождать, пока идет уборка в номере.
«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам», - процитировала Захарова слова сотрудницы консульства.
Представитель МИД подчеркнула, что специалисты российского внешнеполитического ведомства «прорабатывают варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти».
При этом она посоветовала руководству МИД Норвегии как можно скорее опубликовать официальное заявление об инциденте и принять соответствующие меры.