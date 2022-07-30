В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
41 минуту назад

Милонов придумал наказание для покинувших Россию звезд

Майк Габриелян

Списки «звезд-предателей», сбежавших из России, призвал составить депутат Госдумы Виталий Милонов. О его инициативе сообщает Ura.ru.

Милонов придумал наказание для покинувших Россию звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться, как к трусам и предателям», - сказал парламентарий.

По его словам, подобного списка будет достаточно, чтобы они «не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране».

«Это будет для них емкое наказание, поскольку кроме россиян они никому не нужны», - считает депутат.

Некоторые известные артисты покинули Россию после начала спецоперации на Украине. В их числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Михаил Шац и другие.

Покинувшая Россию Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии

Ранее СМИ сообщили, что музыкант Сергей Шнуров уехал из России в Швейцарию.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители