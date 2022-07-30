Милонов придумал наказание для покинувших Россию звезд

Списки «звезд-предателей», сбежавших из России, призвал составить депутат Госдумы Виталий Милонов. О его инициативе сообщает Ura.ru.
«К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться, как к трусам и предателям», - сказал парламентарий.
По его словам, подобного списка будет достаточно, чтобы они «не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране».
«Это будет для них емкое наказание, поскольку кроме россиян они никому не нужны», - считает депутат.
Некоторые известные артисты покинули Россию после начала спецоперации на Украине. В их числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Михаил Шац и другие.
Ранее СМИ сообщили, что музыкант Сергей Шнуров уехал из России в Швейцарию.