Милонов придумал наказание для покинувших Россию звезд

Списки «звезд-предателей», сбежавших из России, призвал составить депутат Госдумы Виталий Милонов. О его инициативе сообщает Ura.ru.

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«К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться, как к трусам и предателям», - сказал парламентарий.

По его словам, подобного списка будет достаточно, чтобы они «не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране».

«Это будет для них емкое наказание, поскольку кроме россиян они никому не нужны», - считает депутат.

Некоторые известные артисты покинули Россию после начала спецоперации на Украине. В их числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Михаил Шац и другие.