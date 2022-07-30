Россия ответила на санкции Новой Зеландии

Россия внесла в «черный список» 32 граждан Новой Зеландии в ответ на русофобию и санкции. Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.

«В национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что въезд в Российскую Федерацию закрывается им на бессрочной основе.

Российские дипломаты отметили, что этот шаг стал ответом на санкции правительства Новой Зеландии, которые «распространяются на все большее число российских граждан – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации».