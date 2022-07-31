Захарова раскрыла планы США на Россию

Соединённые Штаты следуют концепции «от сдерживания до уничтожения» по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала возможное внесение РФ в американский список государств-спонсоров терроризма. Ранее американский сенат принял резолюцию, в которой содержится призыв определить такой статус для РФ.
При этом резолюция — больше символический документ, так как не имеет законодательной силы. Сейчас в список входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, даже если документ примут, включение РФ в данный список мало что изменит для неё в практическом плане.
Ранее спонсором терроризма Россию также отказался признавать президент Франции Эммануэль Макрон. Он не поддержал призыв главы Украины Владимира Зеленского объявить Россию спонсором терроризма. Французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки» (США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада, Япония) отметил, что «не разделяет подобной методологии».