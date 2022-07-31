Захарова раскрыла планы США на Россию

Соединённые Штаты следуют концепции «от сдерживания до уничтожения» по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Так она прокомментировала возможное внесение РФ в американский список государств-спонсоров терроризма. Ранее американский сенат принял резолюцию, в которой содержится призыв определить такой статус для РФ.

При этом резолюция — больше символический документ, так как не имеет законодательной силы. Сейчас в список входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, даже если документ примут, включение РФ в данный список мало что изменит для неё в практическом плане.