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15 минут назад

Захарова раскрыла планы США на Россию

Секрет Фирмыиещё 5

Соединённые Штаты следуют концепции «от сдерживания до уничтожения» по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова раскрыла планы США на Россию
Фото: ТАССТАСС

Так она прокомментировала возможное внесение РФ в американский список государств-спонсоров терроризма. Ранее американский сенат принял резолюцию, в которой содержится призыв определить такой статус для РФ.

При этом резолюция — больше символический документ, так как не имеет законодательной силы. Сейчас в список входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, даже если документ примут, включение РФ в данный список мало что изменит для неё в практическом плане.

Ранее спонсором терроризма Россию также отказался признавать президент Франции Эммануэль Макрон. Он не поддержал призыв главы Украины Владимира Зеленского объявить Россию спонсором терроризма. Французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки» (США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада, Япония) отметил, что «не разделяет подобной методологии».

Политика,Санкции,Эммануэль Макрон,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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