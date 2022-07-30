Володин объяснил удар ВСУ по СИЗО с пленными «азовцами»

За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Украины Владимир Зеленский и США, признания националистов «Азова»* (организация, деятельность которой запрещена в России) привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы стали бы давать показания», — отметил спикер.

По словам Вячеслава Володина, Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались.

«Публичные признания своих зверств националистами батальона «Азов» неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО», — уверен политик.

В пятницу замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что ВСУ обстреляли тюрьму в населенном пункте Еленовка, где содержались украинские военнопленные. Следственный комитет России завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Максимальный срок лишения свободы за это может составить 20 лет.