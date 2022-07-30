Обозреватель из США назвала ответственных за конфликт между РФ и Украиной

«Я не защищаю Путина, но с какой стати это должно волновать американцев? У нас есть свои проблемы», — подчеркнула она и добавила, что у Великобритании тоже есть свои собственные проблемы, которыми она могла бы заняться.

Обозреватель обратила внимание на то, что Украина фактически не состоит в НАТО, а исторически находилась под влиянием тогда еще Российской Империи. Коултер считает, что именно президент Путин предпринял попытку наладить отношения с западными странами и найти компромисс с Соединенными Штатами. Она напомнила, что он первым позвонил после теракта 11 сентября с целью выразить свои соболезнования по поводу произошедшей трагедии. При этом, подчеркнула Коултер, 43-й президент США Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему.