В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
48 минут назад

Обозреватель из США назвала ответственных за конфликт между РФ и Украиной

Елена Прошина

США и Европа частично ответственны за военный конфликт между Россией и Украиной. Такое заявление сделала американский обозреватель, общественный деятель Энн Коултер, сообщает URA.RU со ссылкой на Daily Express.

Обозреватель из США назвала ответственных за конфликт между РФ и Украиной
Фото: ReutersReuters

«Я не защищаю Путина, но с какой стати это должно волновать американцев? У нас есть свои проблемы», — подчеркнула она и добавила, что у Великобритании тоже есть свои собственные проблемы, которыми она могла бы заняться.

Коултер также выразила мнение, что в Североатлантическом альянсе нет никакого смысла, так как Советский Союз давно распался.

Обозреватель обратила внимание на то, что Украина фактически не состоит в НАТО, а исторически находилась под влиянием тогда еще Российской Империи. Коултер считает, что именно президент Путин предпринял попытку наладить отношения с западными странами и найти компромисс с Соединенными Штатами. Она напомнила, что он первым позвонил после теракта 11 сентября с целью выразить свои соболезнования по поводу произошедшей трагедии. При этом, подчеркнула Коултер, 43-й президент США Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему.

Обозреватель пришла к выводу, что Россия долго терпела подобное отношение к себе, и в итоге это привело к военному конфликту с соседним государством.

Блинкен рассказал об итогах беседы с Лавровым

43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители