В США восхитились умственными способностями Путина

«Больше всего времени в обществе [президента России Владимира] Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — сказала Шерман в беседе с журналом Economist, передает РИА «Новости».