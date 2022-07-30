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27 минут назад

В США восхитились умственными способностями Путина

Ura.Ruиещё 4

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist восхитилась эрудиции президента России Владимира Путина. Она отметила его умению говорить без шпаргалки.

В США восхитились умственными способностями Путина
Фото: ReutersReuters

«Больше всего времени в обществе [президента России Владимира] Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — сказала Шерман в беседе с журналом Economist, передает РИА «Новости».

Американский политик отметила, что Путин умеет всегда стоять на своем. Она считает, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен».

Ранее американцы признали ценности президента России Владимира Путина. По их словам, он «настоящий лидер». Немцы отметили честность российского лидера. Британцы, в свою очередь восхитились силой главы РФ.

Политика,В мире,Уэнди Шерман,Джон Керри,Владимир Путин,
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