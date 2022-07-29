Пушков оценил шансы Байдена на переизбрание

«[Президент США Джо] Байден должен так говорить, иначе его не будет никто всерьез воспринимать как президента. Таковы правила игры. Но есть и более важное: закономерности здоровья. И тут правила игры бессильны. Отсюда и крайне низкий рейтинг», — написал Пушков.