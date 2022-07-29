CNN: РФ попросила у США включить в список обмена еще одного россиянина

На переговорах об обмене заключенными, которые активно ведутся между Москвой и Вашингтоном в последнее время, был поднят вопрос о возможном расширении списка. Россия якобы попросила включить в него полковника Вадима Красикова. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, россияне якобы потребовали, чтобы Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению, был возвращен в Россию в рамках сделки, которая ранее предполагала обмен Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
Источники сообщили, что власти США сочли запрос российской стороны «проблематичным» в силу того, что он поступил по неофициальным каналам. А также потому, что полковник находится под стражей не в Штатах, а в Германии.
Тем не менее, Вашингтон направил в ФРГ обращение с просьбой обсудить возможность включения Красикова в сделку по обмену. Это было вызвано тем, подчеркивает редакция, что в США очень озабочены судьбой Грайнер и Уилана.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 29 июля. провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны откровенно обсудили важные вопросы взаимодействия двух государств, в частности, попытались найти компромисс в сфере обмена заключенными.