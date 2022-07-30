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32 минуты назад

Белый дом: США не считают серьезным контрпредложение РФ по обмену заключенными

Газета.Ruиещё 5

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что контрпредложение Российской Федерации по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана с точки зрения США не является серьезным и добросовестным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

США сочли несерьезным предложение РФ по обмену заключенными
Фото: ReutersReuters

По словам Кирби, удерживание двух граждан США в заложниках из-за убийцы, который находится в третьей стране, является несерьезным контрпредложением и недобросовестной попыткой уйти от серьезной инициативы, выдвинутой Штатами.

«Мы призываем Россию отнестись к этому предложению серьезно», — заявил Кирби.

По его мнению, переговоры не застопорились, хотя предложение было сделано несколько недель назад и с тех пор поддерживали с российской стороной контакт. Кирби считает, что РФ не хочет добросовестно и серьезно рассмотреть выдвинутую США инициативу.

CNN: РФ попросила у США включить в список обмена еще одного россиянина

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники заявила, что российская сторона потребовала от США, чтобы к предложенному Штатами обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана был добавлен бывший полковник из агентства внутренней разведки страны Вадим Красиков, который в прошлом был осужден за убийство в Германии.

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