Захарова ответила экс-премьеру Болгарии про «длинную руку» Кремля

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«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля», — заявила она.

По мнению Захаровой, спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных целях демонстрирует тот факт, что страна находится в политической агонии.

Захарова, кроме того, пожелала болгарскому народу избрать прагматичное правительство.

В июне в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и других работников посольства.