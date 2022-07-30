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44 минуты назад

Захарова прокомментировала заявление экс-премьера Болгарии про «длинную руку» Кремля

RT на русскомиещё 7

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, по мнению которого Москва вмешивается в дела балканской страны.

Захарова ответила экс-премьеру Болгарии про «длинную руку» Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля», — заявила она.

По мнению Захаровой, спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных целях демонстрирует тот факт, что страна находится в политической агонии.

Болгария высылает 70 российских дипломатов и закрывает генконсульство в Русе

Захарова, кроме того, пожелала болгарскому народу избрать прагматичное правительство.

В июне в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и других работников посольства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Болгарии после высылки дипломатов из страны.

Политика,Кирил Петков,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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