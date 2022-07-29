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1 час назад

Захарова прокомментировала призыв Японии не проводить учения на Курилах

Елена Прошина

Южные Курильские острова являются частью России и их суверенитет не подлежит сомнению. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование Японии не проводить на Курилах военные учения.

Захарова прокомментировала призыв Японии к России по Курилам
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что в Москве с «особым недоумением» восприняли призыв Токио, поскольку сама его попытка является «неуместной». Затем Захарова напомнила, что Курилы являются «неотъемлемой частью» территории России, суверенитет над которой принадлежит РФ на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и «не подлежит сомнению».

По мнению официального представителя МИД, с таким же успехом Токио мог бы потребовать, чтобы «солнце всходило не на востоке, а на западе».

«Кстати, не исключаем, что представляемая замгенсекретарем Кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки администрация премьер-министра Фумио Кисиды действительно этого хочет, судя по ее пресловутой зацикленности на солидарности с США и другими странами "западного лагеря"», — заключила Захарова.

Ранее Исодзаки сообщил, что Токио направил представлении России из-за военных учений на Дальнем Востоке и призвал не проводить их на Курилах. Он заявлял, что «это противоречит позиции страны по территориальному вопросу», а также вызывает обеспокоенность на фоне продолжающегося столкновения на Украине.

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