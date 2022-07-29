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53 минуты назад

Володин назвал предателями россиян, решивших переждать СВО за рубежом

ТАССиещё 2

Граждане РФ, покинувшие ее на время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, должны понимать, что они предатели. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме "Территория смыслов" в пятницу.

Володин высказался о предателях родины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать - он предатель", - подчеркнул Володин.

Кроме того, он также отметил, что те политики, которые высказались против признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, выступают против своего народа.

"100% политических фракций в Госдуме поддержали независимость ЛНР и ДНР. И это очень важно. А тот, кто не поддержал, он не с народом", - отметил Володин.

Он также подчеркнул, что те политики, которые "примазываются к разным партиям, но против этих решений", должны понимать, что используют эти партии как трамплин.

"Но (такие политики - прим. ТАСС) не со своей страной, не с теми людьми, которые живут в ней", - подчеркнул Володин.

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