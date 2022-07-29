Володин высказался о предателях родины

Граждане РФ, покинувшие ее на время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, должны понимать, что они предатели. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме "Территория смыслов" в пятницу.

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"Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать - он предатель", - подчеркнул Володин.

Кроме того, он также отметил, что те политики, которые высказались против признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, выступают против своего народа.

"100% политических фракций в Госдуме поддержали независимость ЛНР и ДНР. И это очень важно. А тот, кто не поддержал, он не с народом", - отметил Володин.

Он также подчеркнул, что те политики, которые "примазываются к разным партиям, но против этих решений", должны понимать, что используют эти партии как трамплин.