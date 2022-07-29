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24 минуты назад

«Нам удалось значительно продвинуться»: зампостпреда РФ при ООН рассказал об успехах в ходе спецоперации

Газета.Ru

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме Украины заявил, что России удалось значительно продвинуться в выполнении задач специальной военной операции (СВО). Освобождение ряда важных населенных пунктов в ЛНР позволило полностью освободить территорию республики.

«Нам удалось значительно продвинуться»: зампостпреда РФ при ООН рассказал об успехах в ходе спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Взятие Лисичанска и Северодонецка позволило российским военнослужащим и силам республик Донбасса полностью освободить территорию ЛНР, заявил Полянский. Планомерное наступление в ДНР продолжается, отметил он.

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"За последний месяц нам удалось значительно продвинуться в реализации задач, ставящихся в ходе специальной военной операции", — сказал он.

Полянский добавил, что уже освобождено 255 населенных пунктов в республиках. Возврат остальных территорий под контроль ДНР — вопрос времени. Также 29 июля глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах подразделений республики на авдеевском направлении. По его словам, сейчас ситуация в регионе, скорее всего, будет развиваться по траектории, обозначенной военным руководством.

"Я могу сказать только общими фразами, что наши подразделения добились уже определенных успехов на авдеевском направлении", — уточнил он.

Он не уточнил характер успехов.

Наибольший массив обстрелов по Донецку и Макеевке приходится с Авдеевки и близлежащих населенных пунктов. Сложность данного направления связана с тем, что район не находится в полном окружении и фактически представляет из себя сложную фортификационную систему с крупным артиллерийским плацдармом ВСУ.

Июльские успехи

Последним крупным оперативным успехом совместной группировки российских военных и сил ДНР и ЛНР стало взятие Углегорской ТЭС в Светлодарске 26 июля. Тогда помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ выбиты с предприятия.

"Штурмовые отряды "ЧВК Вагнера" сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения", — написал Киселев.

Также 26 июля Киселев сообщил, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Новолуганское. По его данным, осталось "два-три дня", чтобы подразделения союзных сил соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.

"Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт", — сказал он.

Тогда же офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что после взятия под контроль Углегорской ТЭС военнослужащие союзных сил будут продвигаться в сторону Артемовска. По данным Марочко, инженерным войскам ДНР, ЛНР и России предстоит еще много работы на территории ТЭС, так как "каждый метр" ее был заминирован украинскими военными.

Углегорская тепловая электростанция является одной из крупнейших в Европе. Светлодарск расположен в 18 километрах от города Дебальцево, который перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. Само Дебальцево считается стратегически важным пунктом из-за трассы М04, связывающей Донецк с Луганском.

Фактически занятие ТЭС 26 июля 2022 года означает повторение и завершение оперативного замысла Дебальцевской операции 2015 года (т.н. "Дебальцевский котел") противостояния между Украиной и республиками Донбасса.

3 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над Лисичанском и близлежащими Новодружеском, Малорязанцево и Белой Горой.

Фактически 3 июля стал выходом ЛНР на конституционные границы.

Приказ ускориться

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить интенсивность действий российских группировок войск на всех оперативных направлениях. В сообщении Минобороны отмечалось, что это необходимо для "исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов".

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