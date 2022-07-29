Политолог высказался о смене лидера в Евросоюзе

Спрогнозировать некое ослабление Германии можно, но спрогнозировать нового общезначимого лидера Евросоюза пока сложно. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о смене лидера в Евросоюзе кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Потеря лидерства

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Журналист Мария Тадео в статье для Bloomberg предсказала, что Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе (ЕС). Это обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России, отмечает обозреватель. При этом, по ее словам, ФРГ более десяти лет имела высшую моральную и финансовую власть и авторитет в Европе.

«Однако тут двойственный подход: с одной стороны, говорят, что Германия вроде как должна лидировать в Евросоюзе, но опасается этого делать из-за своего прошлого. С другой — говорят о том, что даже если Германия захочет быть лидером по всем фронтам, у нее это не получится», — поделился Бышок.

Политолог отметил, что Германия, как и все развитые и постиндустриальные страны, демографически уменьшается. В этом смысле говорить об ослаблении Германии можно, добавил он.

Новый лидер в ЕС

При этом говорить о том, что ослабление Германии каким-то образом приведет к усилению какой-то другой страны Евросоюза не совсем правильно, убежден Бышок.

«Потому что сопоставимых с Германией стран по экономике, по политическому влиянию, по дипломатическим навыкам и по населению нет. Могла бы быть Великобритания, но она вышла из состава Евросоюза», — сказал он.

Станислав Бышок объяснил, почему Франция — это единственная страна, которая могла бы заменить лидерство Германии. Однако он отметил, что даже эту страну в данном вопросе можно назвать с натяжкой.

«Смычка Германии и Франции была в основе еще послевоенного европейского объединения, которое сейчас мы видим как Европейский союз. Тем не менее, когда Германия была в разделенном виде, то Франция и Западная Германия более-менее были равнозначны в своем экономическом и демографическом положении. Когда же Германия объединилась, то она по факту своего размера и силы стала существенно более сильной в экономическом плане, чем Франции», — сообщил политолог.

Однако политолог не отрицает того факта, что Франция могла бы претендовать на лидерство в Евросоюзе.

«Действительно во Франции есть уверенность в своих дипломатических навыках. И не зря [президент Франции Эммануэль] Макрон в течение и первого своего президентского срока, и второго каким-то образом пытался и пытается стать неформальным лидером европейском дипломатии», — подытожил Бышок.