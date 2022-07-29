США расширили ограничительные меры против России

Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России. Ограничительные меры коснулись как юридических, так и физических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что пакет сравнительно небольшой. В список попали российские общественные деятели Наталья Бурлинова и Александр Ионов, а также четыре аффилированные с ними организации. В частности, ИА Stop-Imperialism.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза ввели рестрикции против семи организаций и 48 политиков, военачальников, журналистов и актеров.