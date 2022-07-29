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1 час назад

США расширили ограничительные меры против России

Елена Прошина

Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России. Ограничительные меры коснулись как юридических, так и физических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

США расширили ограничительные меры против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пакет сравнительно небольшой. В список попали российские общественные деятели Наталья Бурлинова и Александр Ионов, а также четыре аффилированные с ними организации. В частности, ИА Stop-Imperialism.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза ввели рестрикции против семи организаций и 48 политиков, военачальников, журналистов и актеров.

Седьмой пакет санкций коснулся московского градоначальника Сергея Собянина, актера Владимира Машкова, главу байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдастанова.

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