Путин возглавил набсовет молодежного движения

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом стало известно из соответствующего указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Как отмечается в пояснительной записке документа, целью деятельности движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. С соответствующим предложением к нему обратилась одна из финалисток конкурса «Большая перемена», и российский лидер заявил, что принимает его с удовольствием.