В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
34 минуты назад

Путин возглавил набсовет молодежного движения

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом стало известно из соответствующего указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

Путин возглавил набсовет молодежного движения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, Путин стал председателем набсовета движения. Также в совет управления вошли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков

Видео дня

Кроме того, в состав набсовета включили ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Ольгу Казакову, генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, уполномоченного по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову, руководителя Росмолодежи Ксению Разуваеву, руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Как отмечается в пояснительной записке документа, целью деятельности движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. С соответствующим предложением к нему обратилась одна из финалисток конкурса «Большая перемена», и российский лидер заявил, что принимает его с удовольствием.

14 июля глава государства подписал закон о создании движения детей и молодежи. Согласно закону, всероссийское движение будет готовить детей к полноценной жизни в обществе, а также формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей.

Политика,Валерий Фальков,Ксения Разуваева,Елена Шмелева,Ольга Казакова,Никита Анисимов,Дмитрий Чернышенко,Сергей Кравцов,Сергей Кириенко,Алексей Комиссаров,Михаил Развожаев,Татьяна Голикова,Андрей Фурсенко,Андрей Турчак,Владимир Путин,Росмолодежь,Администрация Президента РФ,ВШЭ,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители