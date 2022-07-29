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57 минут назад

Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев с украинским Крымом

Вечерняя Москва

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение проверить магазины «Леруа Мерлен» в связи с продажей фотообоев, на которых Крым был частью Украины, а также отсутствовали независимые ЛНР, ДНР и Южная Осетия. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев с украинским Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Председатель Государственной думы дал поручение комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования, — говорится в сообщении.

При этом депутат уточнил, что подобное можно расценить в качестве примера продвижения повестки стран НАТО на территории России, сообщает сайт Госдумы.

В четверг, 30 июня, Володин прокомментировал слова Столтенберга о расширении НАТО. По его словам, в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО у границ Североатлантического альянса «будет больше России», а не наоборот.

New York Times опубликовало карту с российским Крымом

Накануне парламентарий заявил, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей могут обсудить в Госдуме. По его словам, один соответствующий законопроект уже внесен депутатами на рассмотрение. Другие инициативы находятся в процессе разработки.

Политика,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,
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