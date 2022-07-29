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1 час назад

Путин поручил обеспечить жителям Донбасса зиму «в человеческих условиях»

Lenta.ru

Жители Донбасса должны провести ближайшую зиму «в нормальных человеческих условиях». Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал вице-премьеру Марату Хуснуллину в рамках их встречи, передает ТАСС.

По словам главы государства, руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обращается к Москве с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов и жилой части пострадавших населенных пунктов.

Марат Хуснуллин: почти четыре тысячи объектов в ЛНР и ДНР требуют восстановления

Путин попросил Хуснуллина отработать эти вопросы совместно с руководством республик Донбасса. Он отметил, что сейчас лето, но зима уже приближается.

«Нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях с тем, чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — дал президент поручение вице-премьеру.

Политика,Видео,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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