Жители Донбасса должны провести ближайшую зиму «в нормальных человеческих условиях». Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал вице-премьеру Марату Хуснуллину в рамках их встречи, передает ТАСС.
По словам главы государства, руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обращается к Москве с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов и жилой части пострадавших населенных пунктов.
Путин попросил Хуснуллина отработать эти вопросы совместно с руководством республик Донбасса. Он отметил, что сейчас лето, но зима уже приближается.
«Нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях с тем, чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — дал президент поручение вице-премьеру.