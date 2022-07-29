В Кремле рассказали о планах по переговорам Путина и Байдена

Сейчас нет планов по организации телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, планируются ли контакты на высшем уровне после переговоров глав внешнеполитический ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

«Пока планов по Путину - Байдену никаких нет», - заявил Песков.

Ранее Госдепартамент США запросил разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Энтони Блинкен намерен обсудить с российским коллегой обмен заключенными и «зерновую сделку».