В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

В Кремле рассказали о планах по переговорам Путина и Байдена

Алиса Селезнёва

Сейчас нет планов по организации телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле рассказали о планах по переговорам Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, планируются ли контакты на высшем уровне после переговоров глав внешнеполитический ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

«Пока планов по Путину - Байдену никаких нет», - заявил Песков.

Ранее Госдепартамент США запросил разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Энтони Блинкен намерен обсудить с российским коллегой обмен заключенными и «зерновую сделку».

"За старшего был Путин": американцев разочаровал Байден на саммите

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что согласовывается время и дата разговора с госсекретарем США, и будет «интересно послушать предложения Блинкена по тематике обмена заключенными».

Политика,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители