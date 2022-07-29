Песков оценил готовность Запада к уступкам по украинскому вопросу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят изменений в позициях Запада и его готовности к уступкам по вопросу ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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«Нет, не видят», - ответил Песков журналистам на вопрос фиксирует ли Москва изменения в позициях Запада по украинскому кризису и его готовность к уступкам.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад начал склонять Украину к переговорам с Россией. По его словам, у некоторых западных партнеров Киева начался «зуд» на тему переговоров с Россией. Он отметил, что такие предложения связаны с приближающейся зимой.