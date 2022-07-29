В Кремле ответили на вопрос о дате «Прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по срокам проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным» в этом году пока нет. Как сообщает РИА Новости, вопрос собираются прояснить осенью, после начала нового политического сезона.

Как отметил представитель Кремля, в начале лета проводить «прямую линию» не стали из-за загруженного графика президента. Сейчас же в России идет сезон отпусков — из-за этого понаблюдать за ней смогут не все желающие.

Кроме того, первые недели сентября также не подходят для подобного мероприятия из-за оживления политической жизни после лета. Отметим, что в то же время в ряде регионов пройдут выборы губернаторов.