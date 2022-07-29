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35 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о дате «Прямой линии» с Путиным

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по срокам проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным» в этом году пока нет. Как сообщает РИА Новости, вопрос собираются прояснить осенью, после начала нового политического сезона.

Как отметил представитель Кремля, в начале лета проводить «прямую линию» не стали из-за загруженного графика президента. Сейчас же в России идет сезон отпусков — из-за этого понаблюдать за ней смогут не все желающие.

«Принципами не торгуем»: что показала «Прямая линия с Путиным»

Кроме того, первые недели сентября также не подходят для подобного мероприятия из-за оживления политической жизни после лета. Отметим, что в то же время в ряде регионов пройдут выборы губернаторов.

Напомним, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводится ежегодно с 2001 года. Ее проводят преимущественно в первой половине июня, однако в 2020 году от полноценного проведения мероприятия отказались — некоторые его детали вошли в большую пресс-конференцию.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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