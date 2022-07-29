Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - членов ШОС.
"Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее - что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт", - сказал министр.
"Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", - подчеркнул Лавров.
Ранее Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных контактов России в Африке и недовольство по поводу распространения якобы ложной информации и "нужных России нарративов" в Африке со стороны людей, которых он отказался называть журналистами, упомянув при этом открытие новых бюро российского информагентства "Спутник" и телеканала RT в Африке. Также президент Франции выступил с утверждениями о том, что Россия якобы дополняет дипломатические контакты вмешательством частных военных компаний.