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1 час назад

Лавров назвал оскорбительными заявления Макрона о расширении связей Африки с Россией

ТАССиещё 1

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - членов ШОС.

"Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее - что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт", - сказал министр.

"Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", - подчеркнул Лавров.

Ранее Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных контактов России в Африке и недовольство по поводу распространения якобы ложной информации и "нужных России нарративов" в Африке со стороны людей, которых он отказался называть журналистами, упомянув при этом открытие новых бюро российского информагентства "Спутник" и телеканала RT в Африке. Также президент Франции выступил с утверждениями о том, что Россия якобы дополняет дипломатические контакты вмешательством частных военных компаний.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,ШОС,
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