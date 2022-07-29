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25 минут назад

«Будет интересно»: Лавров о предложениях Блинкена по обмену заключенными

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном и скоро предложит удобную дату. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет интересно»: Лавров о предложениях Блинкена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского министра, маловероятно, что контакт с Блинкеном состоится сегодня, однако российская сторона готова предложить удобную дату.

«Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», - сказал Лавров.

Он также отметил, что тематика разговора с американским госсекретарем будет касаться выполнений обязательств США по «продуктовой сделке», но будут затронуты и другие темы.

«Будет интересно послушать предложения Блинкена по тематике обмена заключенными», - заявил глава МИД.

Ранее стало известно, что госдепартамент США направил в МИД России запрос, в котором предлагается провести телефонный разговор глав двух ведомств — Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Как уточняется, американская сторона намерена обсудить обмен осужденными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров «уделит внимание» просьбе США, когда позволит время.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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