«Будет интересно»: Лавров о предложениях Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном и скоро предложит удобную дату. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского министра, маловероятно, что контакт с Блинкеном состоится сегодня, однако российская сторона готова предложить удобную дату.
«Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», - сказал Лавров.
Он также отметил, что тематика разговора с американским госсекретарем будет касаться выполнений обязательств США по «продуктовой сделке», но будут затронуты и другие темы.
«Будет интересно послушать предложения Блинкена по тематике обмена заключенными», - заявил глава МИД.
Ранее стало известно, что госдепартамент США направил в МИД России запрос, в котором предлагается провести телефонный разговор глав двух ведомств — Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Как уточняется, американская сторона намерена обсудить обмен осужденными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров «уделит внимание» просьбе США, когда позволит время.