США направили России запрос о разговоре Блинкена с Лавровым

Госдеп направил запрос российской стороне об организации телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет Reuters.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com MFA Russia / Globallookpress.com

Как уточнил американский дипломат, Вашингтон инициировал контакт глав МИД России и США. Американская сторона надеется, что беседа состоится на днях. При этом Госдеп анонсировал ее еще в среду, 27 июля.

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Это будут первые переговоры Блинкена и Лаврова с начала российской спецоперации в феврале. В последний раз они общались по телефону 15 февраля. Дипломаты должны были встретиться лично 24 февраля, но госсекретарь отменил встречу со словами, что не хочет «создавать видимость дипломатии».

Прайс отметил, что в Москве подтвердили получение запроса со стороны коллег. По словам дипломата, разговор Блинкена и Лаврова не станет переговорами по Украине или о нормализации российско-американского взаимодействия.

Три темы для переговоров

Госдеп предложил Москве обсудить три темы. По словам Прайса, Блинкен намерен донести «крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся у США озабоченностях» относительно российской специальной военной операции на Украине.

Так, американская сторона коснется вопроса «возможных планов России относительно территорий на Украине».

Вторым вопросом, на который указал пресс-секретарь, является снятие ограничений на поставку российских продуктов. Кроме того, Вашингтон призывает Москву содействовать вывозу украинского зерна.

Третьей темой на повестке дня может стать обмен американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиян, отбывающих наказание в исправительных учреждениях США. По данным Прайса, Госдеп на протяжении нескольких недель «напрямую и неоднократно» направлял России предложение об обмене заключенными. По его словам, США не хотят далее откладывать решение этого вопроса.

Ответ МИД России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Лавров уделит время просьбе о телефонном разговоре с американским коллегой, когда позволит его график.

Накануне в министерстве назвали информацию о запросе телефонного разговора «мегафонной практикой» США.

Нежелание контактировать на G20

Ранее российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на нежелание Блинкена принимать участие в съемке групповой фотографии министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за присутствия Лаврова.

Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России на саммите в Индонезии в ноябре. Глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями официальной Москвы.

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