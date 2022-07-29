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1 час назад

Захарова назвала причину отказа от слова «рецессия» в США

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негласную договоренность между американскими политиками не использовать слово «рецессия». В своем Telegram-канале она напомнил, что понятие вошло в оборот в конце 30-х годов прошлого века, когда США переживали Великую депрессию.

Захарова назвала причину отказа от слова «рецессия» в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Общественный сговор политиков, политологов и финансистов с промышленниками постановил: изъять из оборота слово "депрессия" и ввести облегченный термин "рецессия". Старый фокус просто вынули из сундука и показывают заново», — заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что раньше политиков выручали слова «спад» и «замедление», однако в текущей ситуации они уже явно не подходят, а потому в ход пошли словосочетания вроде «путинский налог».

Напомним, что во втором квартале 2022 года рост экономики в США замедлился — Вашингтону не удалось избежать технической рецессии, при которой ВВП падает два месяца подряд. При этом в Штатах не используют данное определение, прибегая к терминам Нацбюро экономических исследований.

28 июля Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5%, что стало четвертым повышением за последнее полугодие. До марта 2022 года показатель составлял 0,25-0,5% годовых.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ФРС,
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