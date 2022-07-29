Россия готовит заявление по Украине на экстренном заседании в ООН

«Отдельной темы у него [заседания] нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Это, видимо, должно продемонстрировать их неослабевающий интерес к этой теме», — написал Полянский в Telegram.