Россия готовит заявление по Украине на экстренном заседании в ООН

Россия выступит на экстренном заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
«Сегодня в Совбезе ООН в 17.00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине <…> Ну что ж, нам есть что сказать! Выступаем мы 12-ми, то есть вряд ли раньше 18.00», — написал Полянский в Telegram.
По мнению зампостпреда, западные лидеры запросили очередное заседание в последний момент лишь для того, чтобы отметить свою заинтересованность в решении украинского вопроса.
«Отдельной темы у него [заседания] нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Это, видимо, должно продемонстрировать их неослабевающий интерес к этой теме», — написал Полянский в Telegram.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у американской администрации нет возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Однако Соединенные Штаты намеренны и дальше пытаться изолировать Россию, отмечала Томас-Гринфилд.