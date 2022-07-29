Раскрыт ответ МИД на просьбу Госдепа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит внимание запросу Госдепа о разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном, когда позволит время. Сейчас министр серьёзно занят, отметила она в беседе с РИА Новости.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи, — подчеркнула представитель МИД.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 28 июля во время общения с журналистами сказал, что США по-прежнему ожидают разговора госсекретаря с главой российского МИД по обмену заключёнными. В Вашингтоне всё ещё надеются, что он состоится на днях, уточнил Прайс.