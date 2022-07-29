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1 час назад

В МИД отреагировали на запрос Госдепа о разговоре Блинкена с Лавровым

News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит внимание запросу Госдепа о разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном, когда позволит время. Сейчас министр серьёзно занят, отметила она в беседе с РИА Новости.

Раскрыт ответ МИД на просьбу Госдепа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи, — подчеркнула представитель МИД.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 28 июля во время общения с журналистами сказал, что США по-прежнему ожидают разговора госсекретаря с главой российского МИД по обмену заключёнными. В Вашингтоне всё ещё надеются, что он состоится на днях, уточнил Прайс.

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Ранее стало известно, что Нед Прайс заявил: в Москве якобы подтвердили получение такого запроса. Также представитель Госдепа отметил, что ожидаемый разговор не коснётся переговоров по поводу Украины и нормализации российско-американских отношений.

Политика,Нед Прайс,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,Пентагон,
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