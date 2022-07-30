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1 час назад

В МИД РФ предрекли новые военные конфликты из-за Украины

Ura.Ruиещё 3

Западное вооружение через Украину появляется на Ближнем Востоке, в Европе и даже в Юго-восточной Азии, чем повышает риски возникновения новых военных конфликтов по всему миру. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

В МИД РФ предрекли новые военные конфликты из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

«Оружие с Украины уже то и дело всплывает и на Ближнем Востоке, и на Балканах, и в странах ЕС, и даже в Юго-восточной Азии. Теневой интернет, так называемый даркнет, буквально завален объявлениями о его продаже с доставкой в любые регионы планеты», — сказал Руденко в интервью «Ленте.ру».

По его словам, это неминуемо ведет к росту преступности, повышает риски эскалации «существующих и возникновению новых вооруженных конфликтов по всему миру».

Ранее сообщалось, что украинцы через сервисы даркнета продают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые им поставляют США. Продавцы оценили вооружение в 30 тысяч долларов, это более чем один миллион и восемьсот тысяч рублей.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала спецоперации России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Позже Министерство обороны ФРГ опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое.

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