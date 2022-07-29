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27 минут назад

Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС

Елена Прошина

Против России развязана тотальная гибридная война, которая начинает «перехлестываться» на Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григория Логвинова.

Замгенсека ШОС: Против России развязали тотальную гибридную войну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ШОС необходимо акцентировать внимание на проблему противодействия недостоверной информации. Заместитель генсека сообщил, что в настоящее время происходит быстрое нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни. Он указал на военное применение информационных технологий. При этом «медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений».

Логвинов отмечает, что против России, которая является государством-учредителем ШОС, развязана тотальная гибридная война, которая начинает «перехлестываться» на КНР. При этом в апреле 2022 года на консультациях информационных служб министерств иностранных дел государств-членов ШОС в итоговом протоколе была отмечена необходимость «обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации».

Заместитель генерального секретаря напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества с самого начала была объектом неприязненных комментариев со стороны западных СМИ.

Политика,ШОС,
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