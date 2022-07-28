Политолог оценил «обиды» Борреля на Лаврова

Политолог Алексей Мартынов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о его не популярности по сравнению с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в западных СМИ, назвал его «обиды» справедливыми. Его слова приводит «Свободная Пресса».

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Ранее Боррель в интервью радиостанции Cadena SER пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров. Самым обидным для главы евродипломатии стало то, что его слова СМИ подхватывать в отличие от высказываний министра иностранных дел России не стали.

Мартынов уверен, что такую разную реакцию от западной прессы Лавров и Боррель получили из-за различных итогов их африканских турне. По его мнению, первый провел плодотворные переговоры в Египте, Конго, Уганде и Эфиопии, а второй — «ничего нового не принес».

«Да, он попытался прорешать в Африке какие-то свои вопросы, но их итог был настолько очевиден, что даже западные СМИ его проигнорировали», — отметил политолог.

Также Мартынов считает, что в Африке уже давно «ждали и ждут» Россию. По его словам, страны континента воспринимают РФ в качестве «собственного пути развития, альтернативы прозападному и проамериканскому». В Африке до сих пор помнят о присутствии СССР, добавил политолог.

«На континенте с ностальгией вспоминают отношение, отличное от западного, совершенно другое качество взаимодействия. Понятно, что Советский Союз активно дотировал африканские государства. Однако и помимо дотаций было сделано много полезного, причем совместно», — подчеркнул Мартынов.