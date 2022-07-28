В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах

«Если ранее Япония настаивала на том, чтобы ей передали четыре острова и все сразу, то Абэ сказал, что готов вести переговоры на основе декларации 1956 года, где записано, что Советский Союз передаст Японии два острова, Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора. Это привело к тому, что начались переговоры по мирному договору. Но они пошли сложно по разным причинам, в том числе и потому что COVID-19 помешал, и были расхождения в том, как каждая сторона смотрит на содержание договора», — рассказал Панов.