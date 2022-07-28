В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах

Призыв отказаться от военных учений на территории России является вмешательством во внутренние дела страны. Так в беседе с «Лентой.ру» на заявление Японии о Курилах отреагировал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения военных учений в районе южной части Курильских островов, сообщил заместитель генсекретаря японского кабмина Есихико Исодзаки. Он также добавил, что подобная активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
«Что хотим, то и будем там делать. Если посчитаем нужным проводить военные учения, значит, будем проводить военные учения. Если посчитаем не нужным, значит, не будем. Все будет идти так, как есть», — заявил Чепа.
Он добавил, что территориальный спор России и Японии по Курильским островам так и остается без изменений.
«Сначала пусть японская сторона предложит подписание мирного договора, который они не подписывают десятилетиями, а потом мы будем садиться за стол переговоров и обсуждать этот вопрос», — заключил депутат.
Японским политиком, который пытался урегулировать территориальный спор, был бывший премьер-министра Японии Синдзо Абэ. После его смерти экс-посол России в Японии Александр Панов отметил, что Абэ смог изменить отношение японцев к Курильским островам.
«Если ранее Япония настаивала на том, чтобы ей передали четыре острова и все сразу, то Абэ сказал, что готов вести переговоры на основе декларации 1956 года, где записано, что Советский Союз передаст Японии два острова, Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора. Это привело к тому, что начались переговоры по мирному договору. Но они пошли сложно по разным причинам, в том числе и потому что COVID-19 помешал, и были расхождения в том, как каждая сторона смотрит на содержание договора», — рассказал Панов.
Ранее в июле стало известно, что Минобороны России планирует провести командно-штабные учения «Восток-2022». Планируется, что учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября.