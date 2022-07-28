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16 минут назад

Кадыров призвал «киевскую верхушку» готовиться к «стуку в дверь»

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «киевскую верхушку» приготовиться к наказанию за то, что власти Украины творили последние восемь лет. В своем Telegram-канале он заявил, что им стоит ожидать «стука в дверь» своих кабинетов от российских солдат.

Кадыров призвал «киевскую верхушку» готовиться к «стуку в дверь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К публикации Кадыров приложил ролик с нарезкой записей участия бойцов спецотряда «Ахмат» в спецоперации, на груди которых размещены нашивки «На Киев». Один из солдат попросил Путина разрешить им «выиграть» украинскую столицу.

Кадыров подчеркнул, что для бойцов из Чечни нет нереализуемых заданий, и все презирают сторонников национализма. Он пообещал, что им удастся пресечь мерзость, которую страны Запада преподносят как подлинные ценности.

Напомним, что ранее Кадыров выпустил в своем канале серию роликов о президенте Украины Владимиром Зеленским. Речь в них идет о капитуляции киевского режима «под контролем» главы Чечни. Украинского президента в них сыграл комик Максим «Комикадзе», а в съемках также приняли участие российские пранкеры Вован и Лексус.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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