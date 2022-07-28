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1 час назад

«Не бойтесь. Вы среди друзей»: Лавров успокоил главу МИД КНР

Елена Прошина

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на саммите ШОС, который проходит в Ташкенте. На видео попали первые минуты встречи министров, которое опубликовала в своем Телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На кадрах Лавров дружески поприветствовал коллегу, когда Ван И замешкался перед входом, снимая с лица медицинскую маску.

«Не бойтесь. Вы среди друзей», - сказал ему российский министр.

«Мы доверяем друг другу», - ответил, рассмеявшись, Ван И.

По словам Лаврова, предыдущие переговоры с китайским коллегой прошли не так давно на Бали, что подтверждает дружбу между странами, проверенную годами. Он также добавил, что сейчас мир трансформируется в сторону большего разнообразия, сбалансированности. И эту трансформацию поддерживают все больше стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые стремятся проводить самостоятельную политику.

Захарова рассказала о «дыме от воскурений» на встрече Лаврова в Эфиопии

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь посоветовал США не вмешиваться в китайско-российские торговые отношения. Кроме того, он выразил протест против попыток Вашингтона ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в Китай.

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