Эстония отказалась предоставлять россиянам ВНЖ и учебные визы

Граждане России больше не могут обращаться за разрешением на временное проживание или визой с целью обучения в Эстонии. Белорусы по-прежнему могут подать заявление на получение учебной визы.

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Кроме того, гражданам России и Беларуси, которые работают в стране, но не имеют законного права оставаться в Эстонии, например, по визе, выданной другим государством – членом ЕС, не будет предоставлен временный вид на жительство или разрешение на работу, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Исамаа).

Рейнсалу также отреагировал на слова пресс-секретаря российского правительства Дмитрия Пескова о контрмерах, если Финляндия прекратит выдачу туристических виз россиянам.

«Я думаю, что введение запретов на въезд неудобно для России», – сказал он.

Министр иностранных дел заявил, что Эстония уже прекратила выдачу виз российским гражданам, проживающим в Эстонии, за исключением особых гуманитарных случаев.

По его словам, в настоящее время российским гражданам выдано более 50 тыс. действительных виз.

«Мы готовим дополнительные санкционные предложения Европейскому союзу, касающиеся выдачи будущих шенгенских виз, но также необходимо пересмотреть срок действия ранее выданных виз. Как в Эстонии, так и в Европе», – сказал Рейнсалу.