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1 час назад

Эстония больше не будет предоставлять россиянам ВНЖ и учебные визы

РЖД-Партнериещё 1

Граждане России больше не могут обращаться за разрешением на временное проживание или визой с целью обучения в Эстонии. Белорусы по-прежнему могут подать заявление на получение учебной визы.

Эстония отказалась предоставлять россиянам ВНЖ и учебные визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, гражданам России и Беларуси, которые работают в стране, но не имеют законного права оставаться в Эстонии, например, по визе, выданной другим государством – членом ЕС, не будет предоставлен временный вид на жительство или разрешение на работу, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Исамаа).

Рейнсалу также отреагировал на слова пресс-секретаря российского правительства Дмитрия Пескова о контрмерах, если Финляндия прекратит выдачу туристических виз россиянам.

«Я думаю, что введение запретов на въезд неудобно для России», – сказал он.

Министр иностранных дел заявил, что Эстония уже прекратила выдачу виз российским гражданам, проживающим в Эстонии, за исключением особых гуманитарных случаев.

По его словам, в настоящее время российским гражданам выдано более 50 тыс. действительных виз.

«Мы готовим дополнительные санкционные предложения Европейскому союзу, касающиеся выдачи будущих шенгенских виз, но также необходимо пересмотреть срок действия ранее выданных виз. Как в Эстонии, так и в Европе», – сказал Рейнсалу.

Эстония прекратила выдачу виз гражданам России в феврале, но те, кто ранее получил визу, все еще могли въехать в страну. Эстония не может запретить въезд в ЕС россиянам с действующей шенгенской визой, выданной другим государством-членом.

Политика,Дмитрий Песков,Правительство РФ,ЕС,
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