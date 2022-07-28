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1 час назад

Кадыров: солдаты РФ идут в кабинеты руководства Киева

Ura.Ru

Киевские власти должны знать, что скоро в их двери постучат воины РФ. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров: солдаты РФ идут в кабинеты руководства Киева
Фото: ura.ruura.ru

«Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — пишет он.

Он уверяет, что последствия преступных деятельности настигнут киевский режим. Ранее глава Чечни назвал США «матерью агрессии и международного терроризма».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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