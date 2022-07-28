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1 час назад

Евросоюз обвинил Лаврова в распространении лжи

Lenta.ruиещё 1

Европейский союз обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в распространении лжи и дезинформации. С претензиями в адрес российского министра выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Евросоюз обвинил Лаврова в распространении лжи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом Стано отказался комментировать турне Лаврова по африканским странам.

«Мы не так много можем сказать по поводу комментариев о поездках представителей третьих стран в другие третьи страны», — пояснил евродипломат.

Он также назвал Лаврова «представителем режима, который начал нелегальную агрессию против соседней страны».

27 июля, находясь в Эфиопии, глава МИД заявил, что следующей целью информационной, политической и экономической агрессии Запада после России станет Китай, как еще одна раздражающая западных политиков крупная держава.

Также он сказал, что странам Африки придется столкнуться с историческим выбором, так как Запад продолжает «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». По его словам, западные страны хотят затормозить «объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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