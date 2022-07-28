Путин назначил заместителя Шойгу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальника управления кадров Минобороны генерала Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.