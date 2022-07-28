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52 минуты назад

Путин назначил заместителя Шойгу

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальника управления кадров Минобороны генерала Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Путин назначил заместителя Шойгу
Фото: ТАССТАСС

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности», — сказано там.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров был назначен сразу на три новые должности. Согласно опубликованному указу, он стал председателем попечительского Фонда перспективных исследований, членом наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в качестве представителя Правительства Российской Федерации и председателем этого совета. Так, Мантуров сменит на этих должностях Юрия Борисова.

Политика,Виктор Горемыкин,Юрий Борисов,Денис Мантуров,Владимир Путин,Верховный суд,Фонд перспективных исследований,Роскосмос,Росатом,Правительство РФ,
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